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لاول مرة.. مصطفى محمد في اختبار جديد الليلة مع جالاتا سراي أمام ايندهوفن بدوري الابطال

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 05:36 م
جالاتا سراي
جالاتا سراي
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لاول مرة.. مصطفى محمد في اختبار جديد الليلة مع جالاتا سراي أمام ايندهوفن بدوري الابطال 


يستعد محترفنا المصري مصطفى محمد، لخوض مباراة قوية مع فريقه جالاتا سراي أمام آيندهوفن الهولندي، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، الأربعاء 21/7/2021، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا لنسخته الجديدة.

وشهدت قائمة فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي، تواجد مصطفى محمد، ليقود هجوم الفريق أمام الفريق الهولندي.

الليلة.. مصطفى محمد يقود جالاتا سراي أمام إيندهوفن الهولندي | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية

رفض انضمام مصطفى محمد للمنتخب
وكان نادي جالاتا سراي، رفض انضمام مصطفى محمد لبعثة المنتخب الأولمبي الوطني، والتي ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو “أولمبياد طوكيو 2020”، بسبب مشاركة الفريق في الأدوار التمهيدية المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.




وعانى مصطفى محمد، في الفترة السابقة من إصابة في ركبته اليسرى تعرض لها خلال إحدى المباريات التحضيرية، إلا أنه تمكن من العودة للمشاركة في تدريبات الفريق.

ومن المقرر، أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب جالاتا سراي.

صحيفة تركية تكشف خطة جالاتا سراي لمستقبل مصطفى محمد | يلاكورة

ويمثل مصطفى محمد جالاتا سراي معارًا لنهاية الموسم المقبل مع إمكانية شراء عقده من الزمالك قبل نهاية العام الحالي.

القنوات الناقلة لمباراة جالاتا سراي وايندهوفن
ومن المقرر نقل مباراة جالاتا سراي ووايندهوفن عبر قناة أون تايم سبورتس، حيث تقدم القناة استديو تحليلي قبل المباراة بساعة كاملة ويستمر الاستديو بعد انتهاء المباراة المرتقبة لمدة ساعة أيضا.

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