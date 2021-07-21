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مي حلمي تحسم الجدل حول علاقتها بـ حسن شاكوش

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
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علقت الإعلامية مي حلمي على الأخبار التي انتشرت حول ارتباطها بالمطرب الشعبي حسن شاكوش، وذلك من خلال خاصية "الستوري" عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت "حلمي" قائله: " خلصتو اخبار الأسبوع الجاي عندي إعلان مع حد من زمايلي بردو هصحى من النوم الاقيكم خاطبني ليه ومازلت عند كلامي لما احب اقول هو مين هقول ده قرار يرجعلي بعد اذنكم بس مش كل ما حد يتصور معايا ولا اعمل اعلان ولا اشوف زمايلي ولا ولا ولا يبقى مرتبطين نهدى بقى اخبار واشاعات بقالكم اسبوعين مش مريحين مش فاهمه ليه وانا قاعدة في بيتكم وعاوزين تخلصو مني".

وجاء ذلك عقب انتشار فيديو لـ مي حلمي جمعها بالمطرب الشعبي حسن شاكوش وهما ممسكان بأيدي بعضهما مما جعل الجمهور يتسائل حول طبيعة علاقتهما.

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