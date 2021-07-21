عاجل.. نجم الزمالك يعلن تعرضه لحادث سير

أعلن محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن تعرضه لحادث سير، قبل انطلاق معسكر الفريق المقرر اليوم الأربعاء، بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

ونشر محمود عبد الرحيم جنش صورة لسيارته بعد تعرضها للحادث عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام" وعلق عليها قائلا: "الحمد لله".

وكان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، رفض رحيل محمود عبد الرحيم جنش بداية من الموسم الجديد، خاصة أن اللاعب تلقى عروض كثيرة للرحيل.

وأبلغ كارتيرون لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، بأن جنش من أهم لاعبى الفريق، ومن الأعمدة الرئيسية كونه يمتلك خبرات كثيرة، وبالتالى رحيله مرفوض نهائيا.