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استبعاد 4 لاعبين من أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن منذ قليل، استبعاد لاعبة تايكوندو تشيلية ومتزلجة هولندية ولاعب تنس طاولة تشيكى ولاعب كرة طائرة أمريكى، من أولمبياد طوكيو بعد أن تبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء.

 

وجاءت نتيجة عينة لاعبة التايكوندو التشيلية فيرناندا اجيرى، إيجابية بعد خضوعها لاختبار الكشف عن فيروس كورونا مرتين لدى وصولها طوكيو قادمة من أوزباكستان.

 

وكان من المقرر أن تشارك أجيرى فى فئة 57 كجم فى منافسات التايكوندو للسيدات بأولمبياد طوكيو يوم الأحد المقبل.

 

كما جرى استبعاد المتزلجة الهولندية كاندى ياكوبس "31 عاما" من الأولمبياد بعد تبين إصابتها بالعدوى.

 

وكان من المقرر أن تشارك ياكوبس فى منافسات التزلج على الطريق للسيدات يوم الإثنين.

 

على الجانب الأخر تبين إصابة لاعب تنس الطاولة التشيكى بافل سيروتشيك ولاعب بفريق الكرة الطائرة الأمريكى، لم يتم الكشف عن هويته، بفيروس كورونا.

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