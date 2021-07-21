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صفقة تبادلية مفاجئة تقرب رونالدو من مانشستر سيتي

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد تقرير صحفي إيطالي، إن نجم يوفنتوس الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد ينتقل الى مانشستر سيتي، خلال سوق الإنتقالات هذا الصيف.

 

ووفقاً لشبكة " كالتشيو ميركاتو " الإيطالية، فإن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يريد التعاقد مع مهاجم لتعويض سيرجيو أجويرو.

 

وأشار المصدر أن صعوبة تعاقد مانشستر سيتي مع هاري كين نجم توتنهام هوتسبير، جعل بطل البريميرليج يوجه بوصلته نحو كريستيانو رونالدو.

 

ونوه المصدر أن مانشستر سيتي يدرس إبرام صفقة تبادلية بموجبها ينتقل جابرييل جيسوس الى اليوفي، مقابل انتقال رونالدو الى السيتي.

 

يذكر أن رونالدو ينتهي عقده مع يوفنتوس في صيف 2022، ولا يزال مستقبل اللاعب معلق في الهواء، علماً أن باريس سان جيرمان مهتم بالتوقيع معه.

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