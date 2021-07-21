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الإفتاء توضح حكم توجيه الزكاة والصدقات لمبادرة "حياة كريمة"

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن الدار أجازت توجيه الزكاة والصدقات لمبادرة "حياة كريمة"، حيث أن محاور عمل المبادرة من مصارف الزكاة.

وأوضح "عمران"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن المحور الأساسي من الزكاة هو بناء الإسلام، وأن كل ما تقوم به مبادرة حياة كريمة يدخل في المحاور الشرعية لمصارف الزكاة.

وأكد أن توفير السكن والخدمات التعليمية والقضاء على الأمراض الذي تقوم به مبادرة "حياة كريمة" يدخل في مصرف الزكاة الشرعية، لافتًا إلى أن معنى "الحياة الكريمة" هو الحياة بصورة طيبة.

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مصر مبادرة حياة كريمة حياة كريمة الزكاة والصدقات الافتاء

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