الزراعة: قطاع الثروة الحيوانية يواصل متابعة منافذ بيع الاضاحي والعمل بالمجازر

تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة للثروه الحيوانيه والسمكيه والداجنه بتكثيف المتابعات الميدانيه علي منافذ بيع الاضاحي والتأكد من انسيابية العمل وانتظامه في المجازر، قام اليوم الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنه بالتنسيق التام مع الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئه العامه للخدمات البيطريه بالمرور والمتابعة الميدانيه علي بعض منافذ بيع الاضاحي والمجازر الخاصه ببعض مدن ومراكز محافظتي القاهره والشرقيه ومدينتى العاشر من رمضان والشروق.





للتأكد من صحة وسلامة الاضاحي المعروضه للبيع.. وايوائها في الاماكن الصحيحة المناسبة مع توفير العلائق والمياه النظيفه الكافيه.. كما تم متابعة انتظام العمل بالمجازر وذبح الاضاحي للمواطنين مجانا بعد إجراء الفحوصات الطبيه و الصحيه اللازمه عليها.. كما تم التواصل مع مديري الإنتاج الحيواني بمديريات الزراعة بالمحافظات للتأكيد على استمرار تكثيف المتابعات الفنيه على الاضاحي المعروضه للبيع في المنافذ المختلفة طوال فترة ايام التشريق.



