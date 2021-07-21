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جيهان خليل تتألق بإطلالة صيفية في أحدث ظهور

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر
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تألقت الفنانة جيهان خليل في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "خليل" بإطلالة صيفية أنيقة،وشعر منسدل على كتفها، وميك أب هادئ وتفاعل الجمهور معها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها من خلال خاصية التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مشاركتها في مسلسل "لحم غزال" مع عدد من الفنانين منهم غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف دسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي

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