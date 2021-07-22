زحام شديد ثان أيام عيد الأضحى على بحيرة قارون بالفيوم (صور)

شهدت شواطئ بحيرة قارون، بمحافظة الفيوم، زحامًا شديدًا من أهالي المحافظة والزائرين من المحافظات الأخرى لقضاء ثان أيام عيد الأضحى المبارك للاستمتاع بمياه البحيرة وشواطئها، حيث اصطحبت الأسر أطفالها.





وافترش البعض شواطئ البحيرة وشغلوا "الدي جي" للاستمتاع بالأغاني الشعبية المفضلة لديهم، والبعض الآخر قام بالألعاب داخل مياه البحيرة مثل الكرة الشاطئية، كما شهدت بحيرة قارون تأمينًا من قبل أجهزة الأمن وانتشار بعض سيارات الإسعاف للطوارئ.



