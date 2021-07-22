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زحام شديد ثان أيام عيد الأضحى على بحيرة قارون بالفيوم (صور)
الخميس 22/يوليو/2021 - 07:39 ص
الفيوم: ريهام على
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شهدت شواطئ بحيرة قارون، بمحافظة الفيوم، زحامًا شديدًا من أهالي المحافظة والزائرين من المحافظات الأخرى لقضاء ثان أيام عيد الأضحى المبارك للاستمتاع بمياه البحيرة وشواطئها، حيث اصطحبت الأسر أطفالها.
وافترش البعض شواطئ البحيرة وشغلوا "الدي جي" للاستمتاع بالأغاني الشعبية المفضلة لديهم، والبعض الآخر قام بالألعاب داخل مياه البحيرة مثل الكرة الشاطئية، كما شهدت بحيرة قارون تأمينًا من قبل أجهزة الأمن وانتشار بعض سيارات الإسعاف للطوارئ.
على صعيد آخر، صرح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، بأن هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة ورؤساء المدن موجودين على ضفاف البحيرة والشواطئ لتأمين الزائرين، موضحًا أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين والزائرين طوال فترة وجودهم.
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