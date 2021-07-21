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ننفرد بنشر الصور الأولي للحادث البشع على صحراوي الإسماعيلية

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أصيب عددًا من الأشخاص، عصر اليوم، الأربعاء، ثان أيام عيد الأضحى، بإصابات متفرقة بالجسد، ما بين خطيرة ومتوسطة، وذلك جراء حادث تصادم ثلاثة سيارات ملاكي علي طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية أخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ثلاثة سيارات ملاكي علي طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي، مما ادي الي إصابة عددًا من الأشخاص بإصابات متفرقة بالجسد ما بين خطيرة ومتوسطة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتم نقل جميع المصابين لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج لازم.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من أعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات القادمة من القاهرة الي الإسماعيلية، وذلك بعد فرع سيارات الحادث الي جانبي الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لسؤال المصابين حول ملابسات الحادث.
ننفرد بنشر الصور الأولي للحادث البشع على صحراوي الإسماعيلية
ننفرد بنشر الصور الأولي للحادث البشع على صحراوي الإسماعيلية
ننفرد بنشر الصور الأولي للحادث البشع على صحراوي الإسماعيلية
ننفرد بنشر الصور الأولي للحادث البشع على صحراوي الإسماعيلية
ننفرد بنشر الصور الأولي للحادث البشع على صحراوي الإسماعيلية
ننفرد بنشر الصور الأولي للحادث البشع على صحراوي الإسماعيلية

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