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23 لاعباً في قائمة برشلونة لمباراة ناستيك الودية
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 07:01 م
وكالات
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استدعى
الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة قائمة تضم إجمالي 23 لاعبا،
بينهم 16 من الناشئين.
وهذه
هي أول قائمة للمدرب في الموسم الجديد (2021-2022) قبل مواجهة ناستيك دي تاراجونا
وديا اليوم الأربعاء على ملعب يوهان كرويف.
واستبعد
كومان من القائمة أربعة لاعبين دوليين من الفريق الأول انضموا بالأمس للتدريبات:
جريزمان، لينجليت، ديباي ودي يونج.
كما
استبعد لاعب وسط فريق برشلونة (ب) نيكو جونزاليس، بسبب مشكلة معوية.
وضمت
قائمة كومان المكونة من 23 لاعبا كلا من:
ديست،
بيكيه، بيانيتش، ريكي بويج، نيتو، سيرجي روبرتو، أومتيتي، إينياكي بينيا، أرناو
تيناس، كويادو، ديمير، راموس مينجو، جافي، كوماس، إسكوبار، ماتيروس بيريرا، بالدي،
إيجور جوميز، بيكي بولو، ماناج، ندياي، هيروكي ومورتيمير.
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