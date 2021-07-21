23 لاعباً في قائمة برشلونة لمباراة ناستيك الودية

استدعى الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة قائمة تضم إجمالي 23 لاعبا، بينهم 16 من الناشئين.

وهذه هي أول قائمة للمدرب في الموسم الجديد (2021-2022) قبل مواجهة ناستيك دي تاراجونا وديا اليوم الأربعاء على ملعب يوهان كرويف.

واستبعد كومان من القائمة أربعة لاعبين دوليين من الفريق الأول انضموا بالأمس للتدريبات: جريزمان، لينجليت، ديباي ودي يونج.

كما استبعد لاعب وسط فريق برشلونة (ب) نيكو جونزاليس، بسبب مشكلة معوية.

وضمت قائمة كومان المكونة من 23 لاعبا كلا من:

ديست، بيكيه، بيانيتش، ريكي بويج، نيتو، سيرجي روبرتو، أومتيتي، إينياكي بينيا، أرناو تيناس، كويادو، ديمير، راموس مينجو، جافي، كوماس، إسكوبار، ماتيروس بيريرا، بالدي، إيجور جوميز، بيكي بولو، ماناج، ندياي، هيروكي ومورتيمير.