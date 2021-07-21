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23 لاعباً في قائمة برشلونة لمباراة ناستيك الودية

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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استدعى الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة قائمة تضم إجمالي 23 لاعبا، بينهم 16 من الناشئين.

 

وهذه هي أول قائمة للمدرب في الموسم الجديد (2021-2022) قبل مواجهة ناستيك دي تاراجونا وديا اليوم الأربعاء على ملعب يوهان كرويف.

 

واستبعد كومان من القائمة أربعة لاعبين دوليين من الفريق الأول انضموا بالأمس للتدريبات: جريزمان، لينجليت، ديباي ودي يونج.

 

كما استبعد لاعب وسط فريق برشلونة (ب) نيكو جونزاليس، بسبب مشكلة معوية.

 

وضمت قائمة كومان المكونة من 23 لاعبا كلا من:

 

ديست، بيكيه، بيانيتش، ريكي بويج، نيتو، سيرجي روبرتو، أومتيتي، إينياكي بينيا، أرناو تيناس، كويادو، ديمير، راموس مينجو، جافي، كوماس، إسكوبار، ماتيروس بيريرا، بالدي، إيجور جوميز، بيكي بولو، ماناج، ندياي، هيروكي ومورتيمير.

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