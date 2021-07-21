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كشف ملابسات تداول صورة لأحد الأشخاص يحمل أسدا بالسويس

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا خبرًا وصورة لشاب يحمل أسد على كتفه يتجول فى شوارع العين السخنة.

بالفحص أمكن تحديد مكان الواقعة والشخص المشار إليه وتبين أنه (مصور فوتوغرافى – مقيم بالقاهرة) وبصحبته شخصين "مقيمان بالقاهرة" وبحوزتهم أسد يبلغ من العمر 5 أشهر "شبل" بدون تراخيص، بقصد تصويره مع رواد إحدى القرى السياحية مقابل مبلغ مالى للصورة. 

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من ضبطهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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