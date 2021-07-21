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توافد عدد كبير من الجمهور على حفل مسار اجباري بمسرح الزمالك (صورة)
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 06:28 م
سعد نبيل
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توافد عدد كبير من الجمهور،في حفل مسار اجباري المقام اليوم بمسرح الزمالك بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وتواجد "الفجر الفني" في مسرح الزمالك، حيث ظهر اقبال عدد كبير من الجمهور للحفل.
وتحتفل مسار إجباري مع جمهورها بالقاهرة بعيد الأضحى المبارك عبر سهرة غنائية مطولة تطل خلالها لأول مرة على مسرح الزمالك، بواقع حفلين متتاليين في نفس اليوم، وأتى قرار الفرقة بفتح باب التذاكر في حفل ثان استجابة لطلب الجمهور بعد بيع كافة تذاكر الحفل الأول في وقت قياسي.
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