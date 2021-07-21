Advertisements

توافد عدد كبير من الجمهور على حفل مسار اجباري بمسرح الزمالك (صورة)

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
Advertisements
توافد عدد كبير من الجمهور،في حفل مسار اجباري المقام اليوم بمسرح الزمالك بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وتواجد "الفجر الفني" في مسرح الزمالك، حيث ظهر اقبال عدد كبير من الجمهور للحفل.

وتحتفل مسار إجباري مع جمهورها بالقاهرة بعيد الأضحى المبارك عبر سهرة غنائية مطولة تطل خلالها لأول مرة على مسرح الزمالك، بواقع حفلين متتاليين في نفس اليوم، وأتى قرار الفرقة بفتح باب التذاكر في حفل ثان استجابة لطلب الجمهور بعد بيع كافة تذاكر الحفل الأول في وقت قياسي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ثاني أيام عيد الاضحي الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. عملاق الدوري الايطالي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من وزارة الخارجية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي الـ5 المقبلة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 21 ساعة

مي حلمي تحسم الجدل حول علاقتها بـ حسن شاكوش

منذ ساعة و 14 دقيقة

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ يوم

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من وزارة البيئة بشأن التلوث الزيتي بشاطئ المناخ ببورسعيد

منذ ساعة و 23 دقيقة

خارج ريال مدريد.. رونالدو يكشف عن أصعب لحظة في مسيرته الكروية

منذ ساعة و 18 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك في الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. حفل عبير نعمة في "عمان" (صور)

كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا في دبي نهاية العام الجاري

مسار إجباري تحتفل بعيد الأضحى في مسرح الزمالك

في عيد الأضحى..مسار إجباري يحيي حفلاً غنائياً على مسرح الزمالك

"الفجر الفني" ينشر خريطة حفلات النجوم بعيد الأضحى المبارك

اليوم.. أحمد سعد يحيى حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:29 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

12:00 م

توجيه عاجل من وزارة البيئة بشأن التلوث الزيتي بشاطئ المناخ ببورسعيد

05:26 م

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

02:30 م

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

07:51 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان