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الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر الذهبي
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 07:01 م
محمد الصو
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بات
النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قريب من حسم صفقة من العيار الثقيل لتدعيم
صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وطالب
الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، التعاقد مع كريم فؤاد لاعب
فريق إنبي، بعد متابعته مع الفراعنة الصغار خلال الفترة الماضية.
ويلعب
كريم فؤاد ضمن صفوف إنبي، بنظام الإعارة من نجوم المستقبل، بعد تفعيل الموسم
الثاني في عقده مع بداية الموسم الجاري.
وكان
النادي الأهلي توصل لاتفاق مع إدارة نادي النجوم واللاعب للانتقال بالصيف الجاري،
حيث حصل على توقيع فؤاد لمدة خمس سنوات مقبلة.
ومن
المنتظر أن يعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع كريم فؤاد، بصفة رسمية خلال الأسبوع
المقبل على أقصى تقدير، عند انتهاء الفريق من مبارياته المقبلة بالدوري العام.
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