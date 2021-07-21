الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر الذهبي

بات النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قريب من حسم صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، التعاقد مع كريم فؤاد لاعب فريق إنبي، بعد متابعته مع الفراعنة الصغار خلال الفترة الماضية.

ويلعب كريم فؤاد ضمن صفوف إنبي، بنظام الإعارة من نجوم المستقبل، بعد تفعيل الموسم الثاني في عقده مع بداية الموسم الجاري.

وكان النادي الأهلي توصل لاتفاق مع إدارة نادي النجوم واللاعب للانتقال بالصيف الجاري، حيث حصل على توقيع فؤاد لمدة خمس سنوات مقبلة.

ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع كريم فؤاد، بصفة رسمية خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، عند انتهاء الفريق من مبارياته المقبلة بالدوري العام.