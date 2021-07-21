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هجوم حاد من زعيم المعارضة التركية على أردوغان

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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  سخر رئيس حزب «الشعب» الجمهوري التركي، كمال كليتشدار أوغلو، من الرئيس التركي، وقال إنه يجب على كل مواطن تركي أن يختار أي نوع من الرؤساء يجب أن يحكم هذا البلد، فوجود الرئيس ليس كوجود البقدونس في الطعام فحسب، بل إنه على الرئيس أن يكون قدوة في كل شيء.

 

وأضاف زعيم المعارضة خلال اجتماعه برؤساء الأحياء التابعين لحزب الشعب الجمهوري في محافظة أدرنه التركية، «كانت هناك مناقشات حول الرئاسة في الآونة الأخيرة، واستطلاعات رأي متتالية عن الرئاسة. وأقول لكم؛ يجب على كل مواطن أن يختار مرشحه الرئاسي بضمير وعليه أن يُفكر أي نوع من الرؤساء يجب أن يكون لهذا البلد؟ يجب أن يكون هذا هو سؤالنا الرئيسي».

 

وتابع كليتشدار أوغلو: «يجب أن يكون من يحكم تركيا مؤهلًا لحكم 83 مليونًا، ولهذا يجب أن يكون محايدًا ليضم جميع المواطنين، وليس زعيمًا لحزب. وليس من حق الشخص الذي يُنتخب رئيساً أن يتحدث 24 ساعة في اليوم. فرئيس الجمهورية يُدلي بتصريحات بسبب أحداث مهمة للغاية وفي أيام مهمة للغاية، وسيجد جميع المواطنين يستمعون إليه باهتمام كبير. بعبارة أخرى، الرئيس ليس مثل البقدونس موجود في كل طعام. على الرئيس أن يكون وأسرته قدوة للجميع. يجب أن تكون حياته مثالًا يُحتذى به. يجب أن يكون متواضعًا مع مواطنيه».


 
 

واستطرد كليتشدار أوغلو: «إذا كنا نبحث عن رئيس، فعلينا أولاً أن نضع مؤهلاته في أذهاننا يجب أن يكون الرئيس متواضعًا وعادلاً ويقف بجانب القانون يجب أن يكون الرئيس الذي ننتخبه شخصًا مشرفًا ومرفوع الرأس يجب أن يتمتع بصفات عالية ولا ينحني أمام شخص ما».

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