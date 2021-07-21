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البرازيلية مارتا تحقق رقم أسطوري في الأولمبياد

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
وكالات
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أصبحت البرازيلية مارتا أول لاعبة كرة قدم تسجل في خمس نسخ متتالية للأولمبياد، بعد أن أحرزت هدفين في فوز ساحق 5-صفر على الصين في ستاد مياجي في ريفو، اليوم الأربعاء.

 

وسجلت مارتا، التي تعتبر على نطاق واسع أفضل لاعبة كرة قدم عبر التاريخ بحصولها على جائزة أفضل لاعبة في العالم خمس مرات وهو رقم قياسي، هدفها الأولمبي الأول في أثينا 2004، وبعد ثنائية اليوم رفعت رصيدها الإجمالي إلى 12 هدفا في الألعاب الأولمبية.

 

وافتتحت اللاعبة البالغ عمرها 35 عاما التسجيل في المباراة، ضمن المجموعة السادسة، في الدقيقة التاسعة من متابعة لكرة مرتدة وأضافت ديبينيا الهدف الثاني في الدقيقة 22.

 

وسجلت مارتا هدفها الشخصي الثاني بتسديدة منخفضة من زاوية ضيقة في الدقيقة 74، قبل أن تنفذ أندريسا ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 82 ثم أكملت بياتريز الخماسية في الدقيقة 89.

 

كما دخلت زميلتهن فورميجا (43 عاما) التاريخ بعد أن أصبحت أول لاعبة كرة قدم تشارك في سبع نسخ للأولمبياد.

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