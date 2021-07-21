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السعودية تمنع سفر المواطنين إلى إندونيسيا

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا يمنع السفر إلى جمهورية إندونيسيا بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا هناك .
وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية فى تصريحات أوردتها وكالة الانباء السعودية اليوم الأربعاء : إنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، وما يشهده الوضع الصحي في جمهورية إندونيسيا، فقد تقرر ما يلي:
منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها.
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين الموجودين فيها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة، والعودة عاجلاً إلى المملكة.

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