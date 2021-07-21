تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك لضم القاطرة الإفريقية

شهدت مفاوضات مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، مع إدارة الجونة بشأن ضم الإيفوارى سيرجي أكا تعثرا بعد مغالاة اللاعب في طلباته المادية، وتحديدا راتبه السنوي.

تعثر مفاوضات الزمالك لضم لاعب الجونة

و طلب الإيفوارى سيرج أكا من مسؤولي القلعة البيضاء تقاضي مليون و200 ألف دولار راتبا سنويا، لكن إدارة الزمالك رفضت وأوقفت سير المفاوضات لضم اللاعب.

وكان أكا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الجونة ضمن المرشحين لتدعيم وسط الزمالك الفترة الماضية، إلا أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون كان يفاضل بين لاعب وسط مصري أو أجنبي.

من جانبه استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على تدعيم وسط الفريق الأبيض بضم لاعب مصري في الميركاتو الصيفي المقبل.

و يسعى مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، إلى التعاقد مع لاعب مصري مميز يمكنه تعويض رحيل التونسي الدولي فرجاني ساسي والذي انتهي تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى.