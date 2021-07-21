محافظة الإسماعيلية تحتفل بعيد الأضحى المبارك مع أطفال دور الرعاية

شهد العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، نيابة عن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، احتفالية المحافظة لدور الرعاية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بنادي الملاحة، بحضور فضيلة الدكتور صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف، ونيافة الأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وحرصت محافظة الإسماعيلية خلال الاحتفالية على تقديم فقرات متنوعة لإدخال الفرحة والسرور على قلوب الأطفال، والتي تضمنت فقرات غنائية وموسيقية وفنية وعرض بفقرة الأراجوز، والتي شارك بها عدد من أبناء المؤسسات الاجتماعية، في إطار مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف الدولة تقديم كافة الخدمات وخاصة بدور الرعاية.



وخلال الاحتفالية، نقل العميد وائل حمزة تحيات محافظ الإسماعيلية، وهنأهم بالعيد، حيث أصدر المحافظ تعليماته بتذليل كافة العقبات أمام دور الرعاية، وحتمية اهتمام كافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، وتقديم كافة خدمات الرعاية الإجتماعية والصحية والترفيهية لهم لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على إدماجهم بالمجتمع وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببناء الإنسان.



وقالت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن محافظ الإسماعيلية كان قد أصدر قرار بفتح جميع أندية المحافظة بالكامل، لدور الرعاية طوال العام، وفتح جميع الأنشطة للأطفال لتنمية مهاراتهم الفنية والرياضية، باعتبار أنه حق آصيل لهم للحفاظ على توازن المجتمع وخلق جيل من الأسوياية.



وأكد وكيل وزارة الأوقاف، في كلمته، على حرص كافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى في المشاركة بإحتفال دور الرعاية بجميع المناسبات، وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لمؤسسات الرعاية الإجتماعية ورعاية الأيتام.



ونقل نيافة الانبا دانيال لطفي، تهنئة الكنيسة بعيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن مشاركة جميع الطوائف واجب وطني، مشيدًا "بـروح الأخوة والمحبة التى تجمع بين نسيج الوطن الواحد".، وفي ختام الحفل قدم رجال الدين من الأوقاف والكنيسة الهدايا العينية على الأطفال، لإضفاء روح البهجة والسرور عليهم.

