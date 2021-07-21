Advertisements

محافظة الإسماعيلية تحتفل بعيد الأضحى المبارك مع أطفال دور الرعاية

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
Advertisements
شهد العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، نيابة عن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، احتفالية المحافظة لدور الرعاية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بنادي الملاحة، بحضور فضيلة الدكتور صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف، ونيافة الأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وحرصت محافظة الإسماعيلية خلال الاحتفالية على تقديم فقرات متنوعة لإدخال الفرحة والسرور على قلوب الأطفال، والتي تضمنت فقرات غنائية وموسيقية وفنية وعرض بفقرة الأراجوز، والتي شارك بها عدد من أبناء المؤسسات الاجتماعية، في إطار مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف الدولة تقديم كافة الخدمات وخاصة بدور الرعاية.

وخلال الاحتفالية، نقل العميد وائل حمزة تحيات محافظ الإسماعيلية، وهنأهم بالعيد، حيث أصدر المحافظ تعليماته بتذليل كافة العقبات أمام دور الرعاية، وحتمية اهتمام كافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، وتقديم كافة خدمات الرعاية الإجتماعية والصحية والترفيهية لهم لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على إدماجهم بالمجتمع وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببناء الإنسان.

وقالت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن محافظ الإسماعيلية كان قد أصدر قرار بفتح جميع أندية المحافظة بالكامل، لدور الرعاية طوال العام، وفتح جميع الأنشطة للأطفال لتنمية مهاراتهم الفنية والرياضية، باعتبار أنه حق آصيل لهم للحفاظ على توازن المجتمع وخلق جيل من الأسوياية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، في كلمته، على حرص كافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى في المشاركة بإحتفال دور الرعاية بجميع المناسبات، وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لمؤسسات الرعاية الإجتماعية ورعاية الأيتام.

ونقل نيافة الانبا دانيال لطفي، تهنئة الكنيسة بعيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن مشاركة جميع الطوائف واجب وطني، مشيدًا "بـروح الأخوة والمحبة التى تجمع بين نسيج الوطن الواحد".، وفي ختام الحفل قدم رجال الدين من الأوقاف والكنيسة الهدايا العينية على الأطفال، لإضفاء روح البهجة والسرور عليهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عملاق الدوري الايطالي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

مي حلمي تحسم الجدل حول علاقتها بـ حسن شاكوش

منذ ساعة و نصف

صفقة تبادلية مفاجئة تقرب رونالدو من مانشستر سيتي

منذ 39 دقيقة

خارج ريال مدريد.. رونالدو يكشف عن أصعب لحظة في مسيرته الكروية

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من وزارة البيئة بشأن التلوث الزيتي بشاطئ المناخ ببورسعيد

منذ أقل من ساعتين

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك في الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ يوم

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل من وزارة الخارجية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مدير "تضامن" المنيا يشارك أبناء الرعاية الاجتماعية نشاطهم الرياضي "صور"

محافظ الدقهلية: نحن والمجتمع المدني شركاء في رعاية الأطفال الأيتام

محافظ البحيرة يكرم 500 طفل يتيم بأوبرا دمنهور (صور)

"جدو شكشك" يظهر في شوارع بورسعيد بأول أيام عيد الفطر (فيديو وصور)

محافظ المنوفية يستقبل وفود المهنئين بعيد الأضحى المبارك (صور)

محافظ البحيرة يتفقد دور الأيتام ويقدم الهدايا للأطفال بمناسبة العيد (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:29 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

12:00 م

توجيه عاجل من وزارة البيئة بشأن التلوث الزيتي بشاطئ المناخ ببورسعيد

05:26 م

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

02:30 م

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

07:51 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان