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أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الخميس

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى، والموافق 22 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب- شلاتين- أبو سمبل) على فترات متقطعة (30% تقريبًا).

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الخميس
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الخميس
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الخميس
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الخميس

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