محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب





وقال محامي وفاء عامر، من خلال فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: " هذا الحادث من وحي خيال السيدة، التي تداوم على الترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا بد من وقفة حيال هذه السيدة التي تدعي أنها إعلامية، وبالسؤال عنها اتضح أنها ليست معروفة، وقد تكون مأجورة أو مدسوسة من قبل أعدائها أو المنافسين لها".





وأضاف أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام عقب عيد الأضحى المبارك ليتم التحقيق في هذه الواقعة.





كما اختتم حديثه قائلا: " إذا كان لديها معلومات فيما يتعلق بهذه الجريمة فعليها أنّ تدلي بها، وسيتبين أنها تُسيء لموكلتي، كما أناشد نقيب الصحفيين البحث في كشوف أعضاء النقابة، ليتبين مدى حقيقة وجودها في جداول أعضائها من عدمه".

علق المحامي شعبان سعيد، محامي الفنانة وفاء عامر على ادعائات إحدى السيدات لـ وفاء عامر أنها تسببت في دهس سيدة بسيارتها.