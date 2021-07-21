Advertisements

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
علق المحامي شعبان سعيد، محامي الفنانة وفاء عامر على ادعائات إحدى السيدات لـ وفاء عامر أنها تسببت في دهس سيدة بسيارتها.

وقال محامي وفاء عامر، من خلال فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "هذا الحادث من وحي خيال السيدة، التي تداوم على الترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا بد من وقفة حيال هذه السيدة التي تدعي أنها إعلامية، وبالسؤال عنها اتضح أنها ليست معروفة، وقد تكون مأجورة أو مدسوسة من قبل أعدائها أو المنافسين لها".

وأضاف أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام عقب عيد الأضحى المبارك ليتم التحقيق في هذه الواقعة.

كما اختتم حديثه قائلا: "إذا كان لديها معلومات فيما يتعلق بهذه الجريمة فعليها أنّ تدلي بها، وسيتبين أنها تُسيء لموكلتي، كما أناشد نقيب الصحفيين البحث في كشوف أعضاء النقابة، ليتبين مدى حقيقة وجودها في جداول أعضائها من عدمه".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاء عامر الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

توجيه عاجل من وزارة البيئة بشأن التلوث الزيتي بشاطئ المناخ ببورسعيد

منذ ساعة و 26 دقيقة

بيان عاجل من وزارة الخارجية

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عملاق الدوري الايطالي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي الـ5 المقبلة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك في الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ يوم

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

مي حلمي تحسم الجدل حول علاقتها بـ حسن شاكوش

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 21 ساعة

خارج ريال مدريد.. رونالدو يكشف عن أصعب لحظة في مسيرته الكروية

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

محامي بالنقض: سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مؤسس فيس بوك (فيديو)

فنانون وقفوا خلف القضبان.. أبرز القضايا دعارة ومخدرات وتحرش

الموت يفجع الفنانة وفاء عامر

وفاء عامر تعزي حسن الرداد في وفاة والدته

وفاء عامر تنعى وفاة جيهان السادات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:29 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

12:00 م

توجيه عاجل من وزارة البيئة بشأن التلوث الزيتي بشاطئ المناخ ببورسعيد

05:26 م

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

02:30 م

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

07:51 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان