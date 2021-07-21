الخطيب يقطع إجازته ويدعم الأهلي قبل مواجهة البنك

قطع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إجازته لعيد الأضحى المبارك، وحرص على متابعة مران الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك قبل العودة لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري، بداية من لقاء البنك الأهلي غدًا الخميس على ملعب الأهلي we السلام في السابعة مساءً.

جاء حضور محمود الخطيب لمساندة اللاعبين والجهاز الفني قبل خوض المرحلة الصعبة من مسابقة الدوري العام، حيث يؤدي الأهلي ثلاث مباريات من مؤجلاته مع فرق البنك الأهلي والإنتاج الحربي وأسوان بدون لاعبيه المنضمين إلى المنتخب الأوليمبي، وهم السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي غدًا الخميس على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.