Advertisements

مصرع طفل وإصابة أخر فى انقلاب سيارة ملاكي بطريق بحيرة قارون

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 06:48 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
Advertisements

لقي طفل مصرعة وإصابة آخر بسبب انفجار الإطارات الأمامية للسيارة ملاكى بطريق بحيرة قارون، مما أدى إلى انقلابها عدة مرات

تلقي مدير أمن الفيوم اللواء رمزي المزين إخطار من مٱمور مركز شرطة سنورس العقيد محمد ثابت بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بحيرة قارون ادي الي مصرع طفل وإصابة والده.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم رئيس مباحث مركز سنورس للمعاينة الأولية تبين مصرع الطفل خالد وليد محمود يبلغ من العمر عشرة سنوات وإصابة والده وليد محمود بإصابات مختلفة وتم استخراج جثمان الطفلة ونقلت إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي
كما تم نقل المصاب الي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت تحريات المقدم محمد هاشم رئيس مباحث مركز شرطة سنورس بأن سبب انقلاب السيارة إنفجار إطار السيارة الأمامي مما أدى إلى انقلابها عدة مرات بسبب ارتفاع درجة الحرارة

وتوجهت سيارة الونش التابعة لقسم شرطة مرور سنورس لإزالة آثار الحادث وتسيير الطريق امام السيارات، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بتسليم الجثمان لذويه لدفنه بمقابر العائلة.

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل من وزارة الخارجية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق الدوري الايطالي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خارج ريال مدريد.. رونالدو يكشف عن أصعب لحظة في مسيرته الكروية

منذ أقل من ساعتين

مي حلمي تحسم الجدل حول علاقتها بـ حسن شاكوش

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية مفاجئة تقرب رونالدو من مانشستر سيتي

منذ 39 دقيقة

تعرف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك في الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ يوم

توجيه عاجل من وزارة البيئة بشأن التلوث الزيتي بشاطئ المناخ ببورسعيد

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:29 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

12:00 م

توجيه عاجل من وزارة البيئة بشأن التلوث الزيتي بشاطئ المناخ ببورسعيد

05:26 م

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

02:30 م

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

07:51 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان