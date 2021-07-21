مصرع طفل وإصابة أخر فى انقلاب سيارة ملاكي بطريق بحيرة قارون





لقي طفل مصرعة وإصابة آخر بسبب انفجار الإطارات الأمامية للسيارة ملاكى بطريق بحيرة قارون، مما أدى إلى انقلابها عدة مرات





تلقي مدير أمن الفيوم اللواء رمزي المزين إخطار من مٱمور مركز شرطة سنورس العقيد محمد ثابت بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بحيرة قارون ادي الي مصرع طفل وإصابة والده.





انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم رئيس مباحث مركز سنورس للمعاينة الأولية تبين مصرع الطفل خالد وليد محمود يبلغ من العمر عشرة سنوات وإصابة والده وليد محمود بإصابات مختلفة وتم استخراج جثمان الطفلة ونقلت إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي

كما تم نقل المصاب الي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.





وأكدت تحريات المقدم محمد هاشم رئيس مباحث مركز شرطة سنورس بأن سبب انقلاب السيارة إنفجار إطار السيارة الأمامي مما أدى إلى انقلابها عدة مرات بسبب ارتفاع درجة الحرارة





وتوجهت سيارة الونش التابعة لقسم شرطة مرور سنورس لإزالة آثار الحادث وتسيير الطريق امام السيارات، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بتسليم الجثمان لذويه لدفنه بمقابر العائلة.



