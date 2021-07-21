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وزير الإسكان يصدر 10 قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بمدينتي العبور والوراق الجديدة

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 10 قرارات إدارية لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدينتي (العبور، والوراق الجديدة)، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم إصدار 9 قرارات إدارية لإزالة التعديات بمدينة العبور، والمتمثلة في التعدي على محال ووحدات سكنية وقطعة أرض، بمناطق مختلفة بالمدينة، وقرار إداري لإزالة 214 مخالفة بناء بمدينة الوراق الجديدة، والمتمثلة فى البناء بدون ترخيص.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهازا مدينتي العبور، والوراق الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

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