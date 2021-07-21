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رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس والمصريين بذكرى ثورة يوليو

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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هنأ المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس قضايا الدولة، المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال رئيس قضايا الدولة، تلك الثورة التى قضت على الاستعمار وأعوانه واستطاعت أن تعيد لمصر استقلالها من التبعية ومن التخلف، وكانت نبراسا أضاء بنور الحرية والاستقلال العديد من الدول العربية والأفريقية ودول العالم الثالث.

وتابع نسأل المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا قيادة وشعبًا من أعداء النجاح والتقدم وأن يحقق لبلدنا الازدهار والاستقرار والتقدم في شتى المجالات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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الكلمات المفتاحية

مصر قضايا الدولة ثورة يوليو السيسي الرئيس

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