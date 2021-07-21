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الحزن يخيم على "البحيرة" عقب وفاة أسرة كاملة أثناء ذهابهم لمصيف بمطروح (أسماء)

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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خيم الحزن على مدينة المحمودية شمال محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، عقب نبأ وفاة أسرة مكونة من 5 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة "ملاكي" بالقرب من مركز الضبعة بمحافظة مطروح، أثناء ذهابهم لقضاء مصيف بإجازة عيد الأضحى المبارك.

ويرتقب أهالي مركز ومدينة المحمودية وصول الجثامين الخمس من محافظة مطروح، عقب انتهاء إصدار تصاريح النيابة العامة بدفن الجثامين، وذلك تمهيدا لدفنهم بمقابر النجيلي بالمدينة، وهم كلا من: الأب أنور سلامة أنور 45 سنة، الأم شيماء خميس المصري 35 سنة، والأبناء علي أنور سلامة أنور 6 شهور، لارا 5 سنوات، ومحمد 12 سنة.

كان 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب آخر من أسرة واحدة، قبل قليل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية سواني جابر قرب مركز الضبعة طريق إسكندرية مطروح الساحلي.

وحسب مصدر في صحة مطروح كانت الأسرة في طريقها لقضاء إجازة عيد الأضحى، مؤكدًا أن جميع المتوفين من أسرة واحدة وهم من محافظة البحيرة، كما أسفر الحادث أيضًا عن إصابة مواطن يدعى "محمد عبده عبد الغني" 40 عامًا، من كفر الشيخ، بكدمات متعددة بالجسم وحالته مستقرة، وتم نقلهم إلى مستشفى الضبعة وتحت تصرف النيابة العامة.
الحزن يخيم على "البحيرة" عقب وفاة أسرة كاملة أثناء ذهابهم لمصيف بمطروح (أسماء)
الحزن يخيم على "البحيرة" عقب وفاة أسرة كاملة أثناء ذهابهم لمصيف بمطروح (أسماء)
الحزن يخيم على "البحيرة" عقب وفاة أسرة كاملة أثناء ذهابهم لمصيف بمطروح (أسماء)
الحزن يخيم على "البحيرة" عقب وفاة أسرة كاملة أثناء ذهابهم لمصيف بمطروح (أسماء)

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