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"التموين": نرصد ما ينشره المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
أحمد فشير
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كشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، عن أن المركز الاعلامى للوزارة يتابع يوميا ما ينشر على مواقع  السوشيال ميديا بخصوص شكاوى المواطنين للتأكد من استقرار أسعار السلع وتوافرها بالمجمعات الاستهلاكية خلال أيام العيد.

وأوضح كمال، خلال تصريحات صحفية، أنه فى هذا  الأمر لم يرصد حتى الان أى شكوى على مواقع التواصل الاجتماعى بهذا الصدد أيضا. 

وأكد كمال، على أن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع على مدار الساعة تقارير غرف العمليات للتأكد من توافر احتياجات المواطنين بالمجمعات الاستهلاكية وكذلك الأسواق الخارجية.

وفي السياق ذاته، تشن مديريات التموين تسير يوميا حملات على المخابز ومحطات الوقود ومستودعات الغاز أيضا للتأكد من توافر السلع.

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