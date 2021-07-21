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بعد تألقه الكبير.. الأهلي يكافئ صاحب الرئات الثلاث

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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استقرت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح على تعديل عقد أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

 

وجاء ذالك بعد ظهور اللاعب بشكل مميز خلال الفترة الأخيرة في المباريات التي شارك فيها مع المارد الأحمر رغم الاعتماد عليه في مركز غير مركزه تعويضا لغياب هاني للإصابة التي تعرض لها الأخير في مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

 

 

ويحصل أكرم توفيق على 4 مليون ونصف المليون جنيه في الموسم الواحد، وسيتم رفعه ل6 مليون في الموسم، حيث ينتهي عقده بنهاية 2024.

 

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقية في المباراة التي أقيمت بينهما على الأراضي المغربية وذالك للمرة العاشرة في تاريخه.

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