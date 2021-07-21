العثور على جثة طفل غارق ومصرع شخص فى تصادم قطار بالقليوبية

عثر أهالي قرية أبوزعبل مركز الخانكة، بمحافظة القليوبية، على جثة طفل يبلغ عمره 14 عاما، غريق بترعة الإسماعيلية، وتبين أنه بدون ملامح، وجرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة، وتحرر محضر بالواقعة.



وأمر المستشار احمد البوشى رئيس نيابة الخانكة، بإنتداب الطب الشرعي وتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وتكليف اجهزة البحث الجنائي بتحديد هويته، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، بالعثور على جثة طفل بدون ملامح، غارقا بمياه ترعة الإسماعيلية بأبوزعبل، دائرة مركز الخانكة.



جرى نقل جثة المتوفي لمستشفي الخانكة العام تحرر محضر بالواقعة وأصدرت النيابة العامة قرارها السابق.



في سياق أخر تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف هوية العثور على جثة متوفى مجهول الهوية صدمه قطار بمحطة أبو زعبل، تم نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمعاينة الجثة.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من قسم الخانكة يفيد بوجود حادث تصادم قطار رقم 420 بشخص بمحطة قطار ابوزعبل.



وبالانتقال وبالفحص تبين العثور على جثة مجهولة لشخص صدمه قطار بمحطة أبو زعبل بدائرة الخانكة.



كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وكشف هوية المجنى عليه والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة التحقيق.

