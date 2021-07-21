Advertisements

العثور على جثة طفل غارق ومصرع شخص فى تصادم قطار بالقليوبية

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
عثر أهالي قرية أبوزعبل مركز الخانكة، بمحافظة القليوبية، على جثة طفل يبلغ عمره 14 عاما، غريق بترعة الإسماعيلية، وتبين أنه بدون ملامح، وجرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة، وتحرر محضر بالواقعة.

وأمر المستشار احمد البوشى رئيس نيابة الخانكة، بإنتداب الطب الشرعي وتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وتكليف اجهزة البحث الجنائي بتحديد هويته، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، بالعثور على جثة طفل بدون ملامح، غارقا بمياه ترعة الإسماعيلية بأبوزعبل، دائرة مركز الخانكة.

جرى نقل جثة المتوفي لمستشفي الخانكة العام تحرر محضر بالواقعة وأصدرت النيابة العامة قرارها السابق.

في سياق أخر تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف هوية العثور على جثة متوفى مجهول الهوية صدمه قطار بمحطة أبو زعبل، تم نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمعاينة الجثة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من قسم الخانكة يفيد بوجود حادث تصادم قطار رقم 420 بشخص بمحطة قطار ابوزعبل.

وبالانتقال وبالفحص تبين العثور على جثة مجهولة لشخص صدمه قطار بمحطة أبو زعبل بدائرة الخانكة.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وكشف هوية المجنى عليه والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة التحقيق.

أخبار تهمك

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية مفاجئة تقرب رونالدو من مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ حوالي 9 ساعات

توجيه عاجل من وزارة البيئة بشأن التلوث الزيتي بشاطئ المناخ ببورسعيد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق الدوري الايطالي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خارج ريال مدريد.. رونالدو يكشف عن أصعب لحظة في مسيرته الكروية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 8 ساعات

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ ساعة و 20 دقيقة

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك لضم القاطرة الإفريقية

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:39 م

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

04:29 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

12:00 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر الذهبي

07:01 م

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

02:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان