خاص.. مابين البيت والعمل والساحل.. هكذا يقضون نجوم الفن إجازة عيد الأضحى









كشف مجموعة من النجوم فى حديثهم لموقع "الفجر الفني"، عن طقوسهم فى إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث اختلف كل واحد منهما عن الآخر، فمنهم من يقضي إجازة العيد مع الأهل والأصدقاء، والآخر فى العمل.



يقول الفنان وليد توفيق، إنه يقضي إجازة عيد الأضحى، فى العمل ولكنه فى البداية يحرص على زيارة أهله فى مدينة طرابلس، ويقضي أول يوم وسط التجمعات العائلية، ثم بعد ذلك يكون لديه الحفلات الخاصة به.





ووجه رسالة خاصة لجمهوره بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث قال "عيد سعيد عليكم وعلى كل العالم وربنا يجعل أيامكم كلها عيد وفرح وتكون البلاد العربية كلها بخير وسعادة".





فيما قالت الفنانة المصرية لقاء الخميسي، إنها تقضي إجازة العيد وسط التجمعات العائلية، حيث تعتبر العيد فرصة مناسبة لرؤية الأهل والتجمع معهم فى يوم إجازة، بعيداً عن ضغوطات العمل وظروف كل واحد منهما.







بينما الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني قالت، إنها تسافر مع أصدقائها إلى الساحل الشمالي، وتقضي الإجازة هناك، ومن عاداتهم فى العيد هى "ذبح الأضحية والصلاة والزكاة"، ثم بعد ذلك يقضون الإجازة مابين البحر والتسوق.