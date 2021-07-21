Advertisements

إزالة 45 حالة تعد على الأراضي الزراعية في ثاني أيام العيد

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية التي وقعت اليوم الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، والبالغ عددها 45 حالة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وذكرت الوزارة - في بيان صحفي أن غرفة العمليات في الإدارة المركزية لحماية الأراضي تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى، وتتواصل مع مديريات الزراعة والإدارات الزراعية في المحافظات، لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، واستقبال الشكاوى والتفاعل معها.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة استمرار المعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية (المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والمعمل المركزي للمبيدات، ومعامل معهد بحوث الصحة الحيوانية) في أداء مهامها بشكل طبيعي طوال فترة الإجازة، وبكامل طاقتها لاستقبال العينات، حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية على مواصلة أعمالها أثناء إجازة العيد، والحفاظ على سلامة الأغذية.

وأشارت إلى استمرار العمل أيضا في الإدارتين المركزيتين لإنتاج التقاوي، وفحص واعتماد التقاوي، ومحطات الإعداد والغربلة على مستوى الجمهورية، وخاصة في حقول إنتاج الذرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معهد البحوث الحيوانية ثاني أيام عيد الاضحي تعدي على اراضي زراعية أجازة عيد الاضحى

أخبار تهمك

خارج ريال مدريد.. رونالدو يكشف عن أصعب لحظة في مسيرته الكروية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 6 ساعات

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك لضم القاطرة الإفريقية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. عملاق الدوري الايطالي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من وزارة البيئة بشأن التلوث الزيتي بشاطئ المناخ ببورسعيد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ حوالي 9 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية مفاجئة تقرب رونالدو من مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ ساعة و 18 دقيقة

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"الزراعة" توافق على قيام الحجر الزراعي باعتماد مشاركة المعمل المركزي للمبيدات

الزراعة: المعمل المركزي للمبيدات يشارك بإنهاء الطلبات المتزايدة للصادرات

وزير الزراعة: استمرار العمل خلال إجازة العيد لخدمة المواطنين والمزارعين

الزراعة تزيل 20 حالة تعدي على الاراضي الزراعية في ثاني ايام العيد

القصير: التعديات على الأراضي الزراعية وصلت لأدنى مستوياتها هذا العام

حصاد وزارة "الزراعة" في أسبوع ..تحصين 2 مليون رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:39 م

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

04:29 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

12:00 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر الذهبي

07:01 م

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

02:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان