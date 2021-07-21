إزالة 45 حالة تعد على الأراضي الزراعية في ثاني أيام العيد





أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية التي وقعت اليوم الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، والبالغ عددها 45 حالة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وذكرت الوزارة - في بيان صحفي أن غرفة العمليات في الإدارة المركزية لحماية الأراضي تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى، وتتواصل مع مديريات الزراعة والإدارات الزراعية في المحافظات، لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، واستقبال الشكاوى والتفاعل معها.





وفي سياق متصل، أكدت الوزارة استمرار المعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية (المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والمعمل المركزي للمبيدات، ومعامل معهد بحوث الصحة الحيوانية) في أداء مهامها بشكل طبيعي طوال فترة الإجازة، وبكامل طاقتها لاستقبال العينات، حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية على مواصلة أعمالها أثناء إجازة العيد، والحفاظ على سلامة الأغذية.





وأشارت إلى استمرار العمل أيضا في الإدارتين المركزيتين لإنتاج التقاوي، وفحص واعتماد التقاوي، ومحطات الإعداد والغربلة على مستوى الجمهورية، وخاصة في حقول إنتاج الذرة.