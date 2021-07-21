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أمن السويس يضبط أسد بصحبة مصور فوتوغرافي

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، من إلقاء القبض علي مصور"فوتوغرافي" يحمل أسدًا بدون ترخيص ويسير في شوارع منطقة العين السخنة وبصحبته شخصين.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس أخطارًا يفيد بتلقي إخطارًا عن تداول إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " خبرًا وصورة لشاب يحمل أسدًا على كتفه يتجول في شوارع العين السخنة، وبالفحص أمكن تحديد مكان الواقعة والشخص المشار إليه.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتم ضبطه، وتبين أنه " مصور فوتوغرافى – مقيم بالقاهرة" وبصحبته شخصين مقيمان بذات العنوان، وبحوزتهم أسد يبلغ من العمر 5 أشهر دون تراخيص، بقصد تصويره مع رواد إحدى القرى السياحية مقابل مبلغ مالى للصور.

وتحرر محضر بالواقعة جاري عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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مصور فوتوغرافي مصر السخنة اﻻسد

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