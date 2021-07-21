وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم المستشارين بالزقازيق





تستهدف الحملة تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.





قام شوقي بمتابعة تطعيم المستشارين والعاملين بالنادي بلقاح كورونا، والتأكد من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، تيسيرًا عليهم من مشقة السفر، وحفاظًا عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.



يذكر أن الدكتور هشام مسعود بدأ صباح اليوم جولته المكوكية بالمرور علي مكتب صحة ثان الزقازيق وقسم المركبات التابع للمديرية، لتهنئة الفرق الطبية والمواطنين بعيد الأضحى، ومتابعة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، ثم المرور علي مستشفي أبوكبير المركزي لمتابعة التشغيل التجريبي للجناح الأيمن بوحدة الكلي الصناعي بالمستشفي في يومه الأول بعد تطويره ورفع كفاءة الخدمات الطبية به، ومتابعة تقديم خدمة الغسيل الكلوي لمرضي الكلي بالجناح الجديد، تلاها المرور علي كنيسة الأنبا انطونيوس بالزقازيق، لمتابعة تطعيم الأخوة الأقباط بلقاح كورونا، واختتمها بالمرور علي نادي القضاة بالزقازيق، مؤكدًا بأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مشيرًا إلي أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.



اختتم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية جولته المكوكية لثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بزيارة لنادي القضاة بالزقازيق، لمتابعة عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية.