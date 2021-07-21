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حالة الطقس غدا الخميس 22 يوليو 2021 ثالث أيام عيد الأضحى في مصر

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 07:19 م
حالة الطقس - صورة أرشيفية
حالة الطقس - صورة أرشيفية
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الخميس 22 يوليو الجاري في جمهورية مصر العربية، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية حالة الطقس غدا الخميس 22/7/2021 ثالث أيام عيد الأضحى في مصر.

حالة الطقس غدا الخميس في مصر

أوضحت الأرصاد، أن طقس الغد حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

كما أشارات "الأرصاد"، إلى أنه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.


كما أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد في مدن "حلايب، شلاتين، أبوسمبل" على فترات متقطعة.

أما حالة البحر المتوسط، ستكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر، ستكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس غدا الخميس 22 يوليو 2021 ثالث أيام عيد الأضحى في  مصر

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