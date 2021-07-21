Advertisements

احتفالات الرعاية الصحية بالأطفال والمرضى في الأقصر

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
في جو من الفرحة والأمنيات بالشفاء للمرضى، احتفلت منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بعيد الأضحى المبارك.

حيث قامت فرق التمريض والعاملين بإدارة الخدمات الفندقية في المستشفيات التابعة للهيئة في المحافظة بتوزيع البالونات والحلوى على المرضى والأطفال بالمستشفيات لإدخال البهجة والسرور عليهم وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لهم.

كما تطوعت فرق إدارة رضاء المنتفعين بالمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة في المحافظة، بتسليم الأدوية لبعض أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والأورام في منازلهم مجانًا، والمستحقين للصرف خلال فترة أيام العيد.

وتؤكد الهيئة العامة للرعاية الصحية، تأمين الخدمات الطبية للمواطنين بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، طوال فترة أجازة أيام عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لها بالمحافظات الثلاث، وتكثيف المرور المفاجئ عليها لمتابعة الالتزام بالخطة الموضوعة لتأمين الخدمات الطبية.

وكذلك التأكد من تأمين المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية وأكياس الدم والمحاليل بالمنشآت، إضافة إلى تشكيل غرف للعمليات والطوارئ منعقدة على مدار الساعة، بعضوية كافة قيادات الهيئة وفروعها بالمحافظات، بهدف التعامل الفوري مع أي حدث، وضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

كما تهيب هيئة الرعاية الصحية بالمواطنين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مجابهة فيروس كورونا، والحرص على عدم التواجد في الأماكن المزدحمة، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم التكدس وغسل اليدين وعدم لمس أي أسطح، وفي حال لمس أي سطح يجب تطهير اليدين باستمرار، وذلك حرصًا على سلامتهم وصحتهم.
احتفالات الرعاية الصحية بالأطفال والمرضى في الأقصر
احتفالات الرعاية الصحية بالأطفال والمرضى في الأقصر
احتفالات الرعاية الصحية بالأطفال والمرضى في الأقصر
احتفالات الرعاية الصحية بالأطفال والمرضى في الأقصر
احتفالات الرعاية الصحية بالأطفال والمرضى في الأقصر
احتفالات الرعاية الصحية بالأطفال والمرضى في الأقصر
احتفالات الرعاية الصحية بالأطفال والمرضى في الأقصر
احتفالات الرعاية الصحية بالأطفال والمرضى في الأقصر
احتفالات الرعاية الصحية بالأطفال والمرضى في الأقصر
احتفالات الرعاية الصحية بالأطفال والمرضى في الأقصر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أجازة عيد الاضحى المبارك أجازة عيد الاضحى

أخبار تهمك

صفقة تبادلية مفاجئة تقرب رونالدو من مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق الدوري الايطالي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ حوالي 9 ساعات

توجيه عاجل من وزارة البيئة بشأن التلوث الزيتي بشاطئ المناخ ببورسعيد

منذ حوالي 3 ساعات

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك لضم القاطرة الإفريقية

منذ أقل من ساعة

خارج ريال مدريد.. رونالدو يكشف عن أصعب لحظة في مسيرته الكروية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الرعاية الصحية: ما قامت به مصر في "فيروس سي" نقطة تحول

هيئة الرعاية الصحية: نصف مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

اتفاقية بين الرعاية الصحية وشركة "أكسا إيجيبت" للتوسع في تقديم الخدمات الطبية

"الرعاية الصحية" توقع أضخم اتفاقية للتوسع في تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات الهيئة

"الرعاية الصحية": 3 مستويات رقابية لأداء المنشآت الصحية بـ105 منشآت صحية لتحقيق رضاء المنتفعين

"الرعاية الصحية" تنظم سلسلة ندوات تعريفية عن نظم تكليف الأطباء

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:39 م

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

04:29 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

12:00 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر الذهبي

07:01 م

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

02:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان