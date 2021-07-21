اتحاد التنس يطمئن على صفوت وميار فى طوكيو

حرص اتحاد التنس برئاسة اسماعيل الشافعى على الاطمئنان اونلاين على النجمين محمد صفوت وميار شريف وذلك بعد وصولهما الى طوكيو استعدادا للمشاركة في منافسات اللعبة البيضاء فى طوكيو 2020 .

وقام نائب رئيس اتحاد التنس المهندس وليد سامى بالاطمئنان على أن كافة الامور تسير على خير مايرام للنجمين .

فى الوقت نفسه بدأ نجما التنس ميار شريف ومحمد صفوت الاستعداد الاخير تمهيدا لخوض مشوار منافسات اللعبة البيضاء فى دورو الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 .

وكان الثنائي صفوت وميار قد وصلا الى طوكيو ضمن البعثة المصرية وذلك برغقة عضو مجلس ادارة اتحاد التنس حسن العروسي لخوض منافسات التنس المقرر انطلاقها يوم 24 يوليو الجارى.

ويشارك صفوت وميار فى منافسات التنس الاوليمبية للمرة الاولى فى ناريخ التنس المصرى عامة حيث لم يسبق للتنس المصرى التأهل أولمبيا من قبل .

ومن جهة اخرى اشاد رئيس اتحاد التنس اسماعيل الشافعى بمجهودات رئيس اللجنة الأوليمبية هشام حطب فى توفير كل سبل الراحة الراحة للبعثة المصرية عامة والتنس خاصة.

اضاف الشافعى قائلا ان التنس المصرى يلقى اهتماما كبيرا من رئيس اللجنة الأوليمبية فعلا وليس قولا وهو ما شهدته الاجتماعات المثمرة مؤخرا قبل السفر إلى طوكيو .

كما اثنى المهندس وليد سامى على الجهود المبذولة والدعم اللامحدود من جانب وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى حتى تظهر البعثة المصرية بأفضل صورة فى هذا المحفل العالمى الكبير والذى يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالرياضة والرياضيين .