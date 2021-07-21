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بعد غلق باب الترشح .. تعرف على القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات بنى عبيد

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أغلق نادى بنى عبيد باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادى بنى عبيد فى دورته الجديدة 2021/2025 اليوم فى الخامسة مساءا بعدما تم فتح باب الترشح لمدة أسبوع.

 

ومن المنتظر أن يتم إعلان فوز مكرم رضوان عضو مجلس النواب وشقيق الراحل هرماس رضوان رئيس النادى السابق رئيسا للنادى بالتزكية فى حال إكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية بنسبة حضور خلال إنتخابات النادى لاتقل عن 20٪ من إجمالى أعضاء الجمعية العمومية بعد إغلاق باب الترشح وأصبح هو المتقدم الوحيد للمنصب.

 

وتقدم على منصب نائب الرئيس كلا من حمدى عوض و عبدالغنى الإمام بينما تقدم للترشح على منصب أمين الصندوق محمود صالح و ربيع محمود.

 

وتقدم للترشح لعضوية النادى 11 مترشحا فوق السن وهم ( محمد الغيطانى ، هشام رضوان ، السيد عيد ، محمود وهبه ، بهاء موسى ، أمين السقا ، محمد جاد ، أحمد عبدالسلام ، رجب عزاز ، سمير سيد أحمد ، رشيد عنانى.

 

بينما تقدم للترشح تحت السن كلا من (محمد حامد ، مصطفى عبدالسلام ، سمر خيال ، محمد جريشة ، سلام مصطفى ، إسلام الطنطاوى).

 

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية لنادى بنى عبيد تمهيدا لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم الرابع من سبتمبر المقبل ومناقشة باقى جدول أعمال الجمعية العمومية.

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