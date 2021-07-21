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شاهد.. عجول تهرب من الجزارين في عيد الأضحى (فيديو)

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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عرض برنامج "بي بي سي تريندنج"، المذاع على قناة "بي بي سي"، مقطاع فيديوهات لـ "عجول" هربت من الجزارين في عيد الأضحى في مصر.

وكانت أعنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات الخدمية التابعة للوزارة ومعاملها، فضلا عن المجازر والحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة.

ووفقًا لتقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بلغ إجمالي مذبوحات الأضاحي من الأبقار والجاموس والجمال والاغنام والماعز، والتي استقبلتها المجازر من المواطنين على مستوى الجمهورية خلال اليوم الثاني لعيد الاضحى حوالي ٨٠١٠ رأس، تم ذبحها بالمجان تحت اشراف طبي بيطري كامل للتأكد من سلامة الاضحية، وبذلك يصبح اجمالي المذبوحات خلال العيد اكثر من ١٥ الف و٥٠٠ اضحية.

وفي سياق استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة، في ثاني ايام العيد، اكثر من ٢٠ الف زائر على مدار اليوم، ليصبح إجمالي ما استقبلته الحديقة خلال يومي العيد، اكثر من ٣٨ الف زائر، وذلك وسط الاجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، ومراعاة عدم التكدس، وتوفير كواشف الحرارة على مداخل الحديقة.

وتواصل غرفة العمليات بالادارة المركزية لحماية الأراضي، التواصل مع مديريات الزراعة والادارات الزراعية بالمحافظات، لمنع التعدي على الاراضي الزراعية، واستقبال الشكاوى والتفاعل معها في حينه، حيث تم ازالة كافة حالات التعدي على الاراضي الزراعية التي وقعت اليوم والبالغ عددها ٤٥ حالة، تم ازالتها بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعديين.

وتستمر المعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية: المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والمعمل المركزي للمبيدات، ومعامل معهد بحوث الصحة الحيوانية، في أداء مهامها بشكل طبيعي طوال فترة الاجازة، بكامل طاقته، واستقبال العينات، وذلك حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء أجازة العيد، والحفاظ على سلامة الاغذية، كما يستمر العمل ايضا بالادارتين المركزيتين لإنتاج التقاوي، وفحص واعتماد التقاوي، ومحطات الاعداد والغربلة على مستوى الجمهورية، وخاصة في حقول إنتاج الذره.

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