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بعد استغاثة الأثريون بها.. شرطة النجدة تزيل تعدٍ عن سور مجرى العيون

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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تمكنت شرطة نجدة القاهرة من إزالة أحد التعديات على سور مجرى العيون الأثري، وذلك بعد استدعاء مفتشو آثار السور لها لتعرضهم لاحتكاكات من الأهالي المتعديين، أثناء آداء عملهم.

وأوضح أحمد السيد مدير سور مجرى العيون، أنه أثناء مرور مفتش الأثر المختص عمرو محمد ومشرف الوردية الصباحية وائل حسن والأمن الخاص بالموقع محمد إبراهيم، وجدوا عدد من الأهالي يقومون بتعليق الجلود على السور الأثري بشكل مباشر.

وبدا المفتشين في التعامل مع الأهالي المتعديين بوضع منتجات جلود على جسم السور الأثري وعندما حاول أحدهم الاحتكاك بهم قاموا باستدعاء شرطة النجدة.

وفي استجابة سريعة وصلت شرطة نجدة القاهرة، والتي واجهت التعدي وتمت الإزالة الفورية لتلك التعديات وتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطه مصر القديمة.

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مصر شرطة النجدة سور مجرى العيون تعدي على الاثار الاثار

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