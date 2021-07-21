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خالد جلال يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة الأهلي

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن اختيار 22 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة فريق الأهلي ضمن المباريات المؤجلة لفريق البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

ومن المقرر إقامة المباراة غداً الخميس في السابعه مساء علي ستاد الأهلي والسلام.

 

وضمت القائمة

احمد السعدني ومحمود الزنفلي في حراسة المرمى

 

عاصم صلاح  وأحمد ياسين  ومحمد كوفي  وامير مدحت واسامة ابراهيم  ومحمد مصطفى ميدو ومحمد مجدي ومحمود السيد ومحمد فتحي  وحسام الصانع ومحمد حامد ومحمد فخري

 

ومعروف يوسف و محمد مثناني

وموسي دياوارا ومحمد بسيوني وكريم بامبو وأحمد ياسر وفادي فريد  وأحمد شرويدة.

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