السيطرة على حريق اندلع في صالة "ساونا وجاكوزى" بقليوب (صور)

سيطرت قوات الإطفاء والحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق هائل شب في صالة "ساونا وجاكوزى" في قليوب بسبب تسرب الغاز، وأتت النيران على المكان، ولا توجد خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من قسم شرطة قليوب يفيد وقوع حريق في برج سكني بمنطقة أرض الجهيني دائرة القسم.



انتقلت سيارات الإطفاء، وجرى السيطرة على النيران وتبين أن الحريق شب في الطابق الارضى عبارة عن صالة جاكوزى وساونا مستأجر لشخص يدعى "ه.عع" حيث اندلعت النيران بسبب تسرب الغاز ولم تقع أي خسائر بشرية وجارى حصر الخسائر كما تبين من الفحص ان المكان غير مرخص.