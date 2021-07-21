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هاجر أحمد تتألق من عطلتها الصيفية بلبنان

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
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تألقت الفنانة هاجر أحمد في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "أحمد" أثناء قضاء عطلتها الصيفية بلبنان، كما تألقت بإطلالة كاجوال حيث ارتدت بنطلون جينز و تيشيرت.

وكانت آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "أحسن أب" مع علي ربيع في رمضان 2021، من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني، بطولة علي ربيع، هشام إسماعيل، هالة فاخر، سامي مغاوري، عماد رشاد، إيمان السيد، محمد الصاوي، حسام داغر، أحمد الشامي، مراد مكرم، محمد عبده، أحمد التهامي، أحمد بسيوني والطفل كريم حسين.

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