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"إنقاذ بني سويف" تكثف جهودها لانتشال جثة طفل غرق بالبحر اليوسفي بإهناسيا

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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تكثف قوات الإنقاذ النهري ببني سويف، جهودها لإنتشال جثة "طفل" لقي مصرعه غرقًا، اليوم الاربعاء، اثناء استحمامه بمياه البحر اليوسفي بقرية الدير التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بغرق طفل اثناء استحمامه بمياه البحر اليوسفي بقرية الدير التابعة لدائرة مركز شرطة إهناسيا.

ووجه مدير الأمن قوات الإنقاذ النهري بالإنتقال الفوري لموقع البلاغ، لإنتشال جثة الطفل، حيث تبين أنه يدعى "عبدالرحمن محمد احمد" 11 سنة، مقيم قرية الدير مركز إهناسيا، ومازالت عمليات البحث جارية عن جثة الطفل الغريق بحضور أسرة الطفل وأهالي القرية.

ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب مدير فرع بني سويف، بسيارة إسعاف لموقع البلاغ، وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

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