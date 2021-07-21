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راموس يغيب عن مباراة باريس الودية أمام أوجسبورج

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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غاب المدافع الإسباني سيرجيو راموس عن قائمة باريس سان جيرمان للمباراة الودية التي سيخوضها الفريق الفرنسي أمام أوجسبورج الألماني.

 

ولم يستدع مدرب بي إس جي، الأرجنتيني ماورويسيو بوكيتينو اللاعب الجديد الذي انضم لحديقة الأمراء هذا الصيف قادما من ريال مدريد، في قائمته للمباراة الثالثة التي يخضوها فريق العاصمة الفرنسية في فترة الإعداد للموسم الجديد.

 

ولعب باريس سان جيرمان في 14 يوليو/تموز الماضي أمام لومان (4-0)، وبعدها بثلاثة أيام واجه شامبلي (2-2)، في مباراتين كانتا بمثابة مران، فيما تعد ودية أوجسبورج مواجهة أكثر جدية.

 

وفي هذه المباراة، سيفتقد بوكيتينو أيضا لجهود المنضمان حديثا لبي إس جي، الهولندي جيورجينيو فينالدوم والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، اللذين لم ينضما بعد لصفوف الفريق عقب كأس أمم أوروبا.

 

وقد تدرب راموس (35 عاما) مع باقي زملائه بالفعل عقب انضمامه للفريق، لكن المدرب اعتبر أنه لم يصل بعد لحالة بدنية مثالية لضمه إلى القائمة، لذلك فضل اتخاذ الحذر بعد الإصابات العديدة التي طالت المدافع البالغ من العمر 35 عاما خلال الموسم الماضي.

 

وغاب أيضا عن القائمة كل من الإسباني أندير هيريرا والمغربي أشرف حكيمي الذي انضم للتو إلى التدريبات عقب تعافيه من كوفيد-19.

 

وشملت القائمة بشكل أساسي لاعبين من الناشئين إلى جانب أسماء بارزة من الفريق الأول مثل ماورو إيكاردي والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس وجوليان دراكسلر.

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