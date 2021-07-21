Advertisements

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة البنك الأهلي

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة البنك الأهلي، بالدوري العام.

 

ويلتقي الأهلي نظيره البنك الأهلي، في السابعة من مساء غدٍ الخميس المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري المصري، والتي ستقام على ملعب "الأهلي وي" بالسلام.

 

وضمت قائمة الأهلي كلا من:

 

حراسة المرمي:   علي لطفي،  ومصطفي شوبير وحمزة علاء

 

خط الدفاع:محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون   وسعد سمير وعلي معلول  ومحمد هاني  وأحمد نبيل كوكا

 

خط الوسط: ومحمود كهربا وحمدي فتحي  وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة وجونيور أجايي

 

خط الهجوم: ومروان محسن ومحمد شريف  ووالتر بواليا.

أخبار تهمك

خارج ريال مدريد.. رونالدو يكشف عن أصعب لحظة في مسيرته الكروية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 22 ساعة

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 6 ساعات

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من وزارة البيئة بشأن التلوث الزيتي بشاطئ المناخ ببورسعيد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

صفقة تبادلية مفاجئة تقرب رونالدو من مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك لضم القاطرة الإفريقية

منذ أقل من ساعة

تعرف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. عملاق الدوري الايطالي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:39 م

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

04:29 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

12:00 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر الذهبي

07:01 م

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

02:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان