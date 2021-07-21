عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة البنك الأهلي

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة البنك الأهلي، بالدوري العام.

ويلتقي الأهلي نظيره البنك الأهلي، في السابعة من مساء غدٍ الخميس المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري المصري، والتي ستقام على ملعب "الأهلي وي" بالسلام.

وضمت قائمة الأهلي كلا من:

حراسة المرمي: علي لطفي، ومصطفي شوبير وحمزة علاء

خط الدفاع:محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة وجونيور أجايي

خط الهجوم: ومروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.