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على رأسهم الشناوي.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام البنك الأهلي

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه التي تستعد للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها في السابعة من مساء غدا الخميس المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري المصري، والتي ستقام على ملعب "الأهلي وي" بالسلام.

 

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد كلا من:

 

محمد الشناوي ، أكرم توفيق ، ناصر ماهر ، صلاح محسن ، أحمد رمضان بيكهام وطاهر محمد طاهر، بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبي استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

 

وليد سليمان، وحسين الشحات بسبب الإصابة.

 

محمد محمود، وكريم نيدفيد، وحمزة علاء لأسباب فنية.

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