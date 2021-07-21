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هربًا من حرارة الجو.. مصرع شابين غرقًا في كفر الشيخ

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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لقي شخصان مصرعهما غرقا بالبحر الأبيض المتوسط بمحيط قرية الدعاء التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك أثناء استحمامهما في البحر هربا من حرارة الجو، بينما قام صديقهما الثالث الذي كان يجلس علي الشاطئ بالإبلاغ فور رؤيتها يغرقان، وحتى الآن لم يتم استخراج جثمانهما.

وأوضح مصدر طبي، في تصريحات خاصة أنهم قد تلقوا إشارة تفيد بغرق شابان يبلغان من العمر 17 عاما وهما "أحمد.ع. ع " و" هاني. أ. ع " ويقيمان بعزبة خاطر التابعة لمركز بيلا، وحاليا يتم التجهيز لإستخراج جثمانيهما، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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مصرع شابين غرقًا مصر كفر الشيخ

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