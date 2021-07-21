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أرسنال ينسحب من بطولة كأس فلوريدا ويلغي رحلته إلى أمريكا

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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انسحب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم من المشاركة في بطولة كأس فلوريدا وألغى جولته التي كانت مقررة إلى الولايات المتحدة، استعدادا للموسم الجديد، وذلك بعدما كشفت الفحوص عن "عدد محدود " من حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

 

وكان من المفترض أن يلتقي أرسنال مع إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الأولى من البطولة التي تشهد أيضا مشاركة إيفرتون الإنجليزي وميلوناريوس الكولومبي.

 

وأعلن أرسنال عن انسحابه في بيان أصدره اليوم الأربعاء، دون تحديد عدد حالات الإصابة بالعدوى ودون الكشف عن ما إذا كانت تلك الحالات تشمل لاعبين بالفريق.

 

وذكر النادي في البيان :"هذا القرار الصعب اتخذ لضمان صحة وسلامة لاعبينا وإداريينا."

 

وأشار النادي إلى أن أيا من المصابين لا يعاني من أعراض، لكنهم يخضعون للعزل الذاتي في منازلهم، حسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

 

وأضاف أرسنال :"الآن نجري ترتيبات بديلة تتماشى مع بروتوكولات الدوري الإنجليزي الممتاز، لمواصلة استعداداتنا للموسم الجديد."

 

وتابع :"نأمل أن يتفهم الجميع هذا الوضع الصعب، وهو أمر خارج عن إرادتنا."

 

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس فلوريدا يوم الأحد المقبل في أورلاندو، لكن المنظمين لم يعلنوا ما إذا كان فريق آخر سيحل مكان أرسنال.

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