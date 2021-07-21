تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاستئناف مباريات الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة غزل المحلة على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية بالدوري

أعلن مسؤولو لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مؤخرا عن مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية النسخة الجارية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك 7 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز يحتاج فيهم إلى تحقيق العلامة الكاملة و انتظار تعثر الأهلي بالخسارة في مباراة لتحقيق لقب الدوري.

و يستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي جدول مباريات الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك حتى نهاية النسخة الجارية من بطولة الدوري.

- الزمالك ضد غزل المحلة 3 أغسطس في استاد القاهرة

- الاتحاد السكندري ضد الزمالك 6 أغسطس في استاد الإسكندرية

- الزمالك ضد أسوان 9 أغسطس في استاد بترو سبورت " كأس مصر "

- الإسماعيلي ضد الزمالك 12 أغسطس في استاد الإسماعيلية

- الزمالك ضد وادي دجلة 16 أغسطس في استاد القاهرة

- سيراميكا ضد الزمالك 20 أغسطس في استاد السويس

- الزمالك ضد الإنتاج الحربي احد أيام 22 و 23 أغسطس في استاد القاهرة

- البنك الأهلي ضد الزمالك احد أيام 25 و 26 أغسطس في استاد بتروسبورت.