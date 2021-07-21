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الهند تعلن عن أول حالة وفاة بسبب إنفلونزا الطيور في 2021

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أعلنت الهند، وفاة صبي في الحادية عشرة من عمره بسبب الإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور من السلالة (إتش5إن1)، في أول حالة وفاة من نوعها في البلاد، وهو ما يسلط الضوء على خطر محتمل جديد في ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان والتي مازالت تواجه صعوبات في مكافحة جائحة كورونا.


وذكر بيان للحكومة أن الصبي دخل إلى مستشفى في نيودلهي في الثاني من يوليو ، وتوفي أمس الثلاثاء بعد أن تطورت حالته إلى فشل في وظائف الأعضاء.
 

وأضاف البيان أن المسعفين الذين شاركوا في علاج الصبي، وأسرته معزولون صحيا كما بدأت السلطات عملية لتعقب المخالطين.
 

وذكر البيان أن إدارة تربية الحيوانات في ولاية هاريانا، مسقط رأس الصبي في شمال البلاد، لم تعثر على أي حالات يشتبه في إصابتها بإنفلونزا الطيور وكثفت جهود المراقبة.
 

وشهدت الهند أكثر من ست موجات تفش لإنفلونزا الطيور على مدى العقدين الماضيين، وتمكنت من السيطرة عليها جميعا، ولم يتم الإعلان عن أي إصابة بشرية بالمرض فيها من قبل.

وفي سياق متصل، سجلت الهند 42 ألفًا و15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 31 مليونًا و216 ألفًا و337 شخصًا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 3998 وفاة جديدة في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ أكثر من شهر، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 418 ألفًا و480 شخصًا.

وأفادت بأن 36 ألفًا و977 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 30 مليونًا و390 ألفًا و687 حالة.

ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا في الهند 407 آلاف و170 حالة.

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